Stand: 25.07.2024 08:38 Uhr Unbekannte brechen Geldautomaten auf - mehr als 100.000 Euro Beute

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in den Vorraum einer Bankfiliale in Hannover eingedrungen und haben dort einen Geldautomaten aufgebrochen. Anschließend entleerten sie nach Angaben der Polizei die freigelegten Geldkassetten. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Täter mehr als 100.000 Euro. Wie viel Geld sie genau mitnahmen und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Eine Mitarbeiterin der Bankfiliale hatte die Tat am Morgen bemerkt. Die Polizei sicherte daraufhin Spuren und ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 27 20 bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.07.2024 | 07:30 Uhr