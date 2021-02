Hannover: Tüftler-Messe Maker Faire in diesem Jahr digital Stand: 02.02.2021 10:24 Uhr Wegen der Corona-Pandemie findet die hannoversche Ausgabe der DIY-Messe Maker Faire in diesem Jahre digital statt. Für den 18. Juni ist ein vielseitiges Online-Event geplant.

Das gaben die Veranstalter des Festivals am Dienstag bekannt und rufen damit gleichzeitig engagierte Macher, Künstler und Wissenschaftler auf, die erste digitale Maker Faire Hannover mitzugestalten. "Die Begeisterung für Innovationen, das Tüfteln mit Herzblut, das schnelle Umsetzen von Ideen und die Inspiration anderer: Das alles macht den Kern einer Maker Faire aus", schreiben die Macher. Mit der digitalen Version wollen die Veranstalter das "Reinschnuppern in die faszinierende Welt des Makings ermöglichen".

Videos 3 Min Maker Faire: Zwischen Spinnerei und Forschung Auf der Messe Make Faire in Hannover zeigen Tüftler aus aller Welt ihre Ideen. Neben wahnwitzigen Spinnereien gibt es hier immer wieder auch bahnbrechenden Erfindungen zu sehen. 3 Min

Drei virtuelle Bereiche geplant

Dafür hat das Team drei verschiedene Bausteine konzipiert. In virtuellen Ausstellungsbereichen sollen sich Maker und Unternehmen vorstellen und in Live-Chats Fragen zu ihren Projekten und Produkten beantworten. In einem Wissenshub soll es Expertendiskussionen über Trends und Innovationen in der Maker-Szene geben. Eine Entertainment-Show soll live mit spektakulären Experimenten, Wissenskunststücken und kreativen Ideen begeistern.

Teilnehmer gesucht

Für alle drei Bereiche werden nun talentierte Unterhaltungskünstler, YouTuber, Wissenschaftler und Hobbymaker gesucht, die ihr Projekt live vorstellen wollen, heißt es. "Dabei sind wir völlig offen, was die Themen angeht", sagt Daniel Rohlfing vom Maker-Faire-Team. "Wichtig ist uns, dass die Sessions Wissen mit ganz viel Spaß transportieren. Und da es sich um die Maker Faire Hannover handelt und wir den regionalen Bezug unterstreichen wollen, freuen wir uns besonders über Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Hannover."

