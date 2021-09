Stand: 21.09.2021 12:51 Uhr Hannover-Stöcken: 53-Jährige starb durch Gewaltverbrechen

Nach dem Tod einer 53-Jährigen in Hannover-Stöcken ist jetzt klar, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen ist. Das habe eine Obduktion der Leiche ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag dem NDR in Niedersachsen. Die Ermittler gehen demnach von einem Verbrechen aus. Der Tatzeitraum lasse sich auf Sonntagabend von 18 bis 22.30 Uhr eingrenzen. Eine heiße Spur oder gar einen Tatverdächtigen gibt es laut Polizei aber noch nicht. Die Frau war Sonntagabend leblos und gefesselt in ihrer Wohnung gefunden worden. Dort soll sie als Prostituierte gearbeitet haben.

