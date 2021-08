Stand: 13.08.2021 11:46 Uhr Hannover: Stadtbahn stößt mit Auto zusammen - zwei Verletzte

In Hannover ist am Donnerstagabend ein Auto mit einer Stadtbahn der Verkehrsbetriebe Üstra zusammengestoßen. Zwei Insassen der Bahn erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Autofahrerin im Stadtteil Vahrenwald stadtauswärts unterwegs. An einer Kreuzung bog sie trotz roter Ampel nach links ab, die Bahn fuhrt ihr in die Fahrerseite. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen sie wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es kam zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr, die Üstra richtete bis 20.15 Uhr einen Schienenersatzverkehr ein.

