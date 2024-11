Stand: 24.11.2024 12:25 Uhr Polizei Hannover sucht nach vermisster 83-jähriger Seniorin

Die Polizei Hannover sucht nach einer 83 Jahre alten Seniorin. Renate Dorothea G. habe am Samstag gegen 11 Uhr ihr Wohnheim nahe der Bundesstraße 6 zwischen Stöcken und Garbsen verlassen und sei seitdem nicht mehr gesehen worden, so ein Polizeisprecher. Mitarbeitende des Wohnheims meldeten sie daraufhin gegen Mittag als vermisst. Den Mitarbeitenden zufolge ist die Frau nicht in der Lage, selbständig den Weg zurückzufinden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen bestehe daher akute Gefahr für ihre Gesundheit, so die Polizei. Sie hat laut Sprecher bereits mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und einem Personenspürhund nach der Vermissten gesucht - bisher ohne Erfolg. Wer Hinweise zu der Frau geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer (0511) 109 3815 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover