Stand: 17.02.2021 08:51 Uhr Hannover: Polizei schnappt drei mutmaßliche Drogendealer

Die Polizei in Hannover hat am Hauptbahnhof drei mutmaßliche Drogenkuriere mit 1,2 Kilogramm Marihuana erwischt. Nach Angaben einer Sprecherin hatten die Männer außerdem eine kleinere Menge Kokain sowie diverse Mobiltelefone bei sich. Sie waren offenbar mit einem ICE auf dem Rückweg von einer Beschaffungsfahrt nach Nordrhein-Westfalen. In der Wohnung eines der Beschuldigten fanden die Beamten weiteres Beweismaterial. Einer der Männer kam wieder auf freien Fuß, die beiden anderen sollen im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.02.2021 | 06:30 Uhr