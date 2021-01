Stand: 31.01.2021 13:18 Uhr Hannover: Polizei löst illegale Dominorunde in Imbiss auf

Die Polizei hat am Sonnabend in Hannover eine Spielrunde in einem illegal geöffneten Bistro aufgelöst. Eine Fußstreife sei am späten Abend auf den Imbiss in der Innenstadt aufmerksam geworden, so ein Polizeisprecher. Vor Ort trafen die Beamten auf 15 Gäste, die an mehren Tischen Domino spielten. Einen Mund-Nasen-Schutz habe keiner der Anwesenden getragen, auch der erforderliche Mindestabstand sei nicht eingehalten worden, hieß es. Zudem habe ein Mitarbeiter den Spielern Snacks und Tee serviert. Die Polizei stellte gegen den 28-jährigen Betreiber und seinen Mitarbeiter Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betriebsverbot. Gegen die Gäste wird nun wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz in 15 Fällen ermittelt. Das Lokal wurde geschlossen.

