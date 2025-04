Gegen Motorradlärm: Landkreis Holzminden führt Tempolimit ein Stand: 17.04.2025 21:27 Uhr Zum Start der Motorradsaison hat der Landkreis Holzminden an mehreren Ortseingängen ein Tempolimit eingeführt. Die Maßnahme zielt darauf ab, die Lärmbelästigung insbesondere für Anwohner zu reduzieren.

In enger Abstimmung mit dem niedersächsischen Verkehrsministerium seien in den Ortschaften Grünenplan, Rühle, Golmbach, Neuhaus und Lauenförde sogenannte Geschwindigkeitstrichter installiert worden, teilte die Gemeinde Flecken Delligsen am Mittwoch mit. Demnach wurden mindestens 200 Meter vor und hinter den Ortschaften Verkehrsschilder aufgestellt, die für alle Fahrzeuge eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 bzw. 70 Kilometern pro Stunde markieren. Mit der Maßnahme soll besonders die die Lärmbelästigung durch Motorräder reduziert werden, hieß es.

"Wir wissen, dass sich die Mehrheit der Motorradfahrer rücksichtsvoll verhält. Mit den neuen Regelungen wollen wir jedoch gezielt gegen die wenigen vorgehen, die durch übermäßigen Lärm die Lebensqualität in unseren Dörfern beeinträchtigen", teilte der Holzmindener Landrat Michael Schünemann (parteilos) mit. Das Tempolimit sollte ursprünglich Teil eines größeren Modellprojekts sein. Dieses sei aber wegen rechtlicher Bedenken des Ministeriums nicht umgesetzt worden, erklärte die Gemeinde Flecken Delligsen. Die Einführung der Geschwindigkeitstrichter gelte jedoch als unstrittig und werde nun dauerhaft realisiert. Zudem werde es verstärkte Polizeikontrollen geben.

Keine Fahrverbote für Motorräder

Videos ARD Mediathek Biker, Blitzer, Polizeieinsatz Der Oberharz lockt mit landschaftlich reizvollen Touren Biker aus ganz Europa an. Doch viele unterschätzen die Gefahren. Video

Das niedersächsische Verkehrsministerium habe bei einem Treffen mit Vertretern der Landkreisverwaltung und der Bürgerinitiative gegen Motorradlärm "unmissverständlich klargestellt, dass ausschließlich die Geschwindigkeitstrichter als rechtlich zulässige Maßnahme umgesetzt werden dürfen", so die Gemeinde Flecken Delligsen. Andere geplante Maßnahmen, wie etwa Fahrverbote für Motorräder, seien hingegen rechtlich nicht haltbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr