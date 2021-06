Stand: 18.06.2021 12:06 Uhr Hannover: Marktkirche versorgt Obdachlose mit Wasser

Die Obdachlosen in der Städten leiden zur Zeit besonders unter der Hitze - sie können sich nicht in Wohnungen zurückziehen. Deshalb hilft die Marktkirche in Hannovers Innenstadt jetzt mit kostenlosem Wasser. "Wir bieten einen kühlen Schutzraum und etwas zu trinken", sagte Superintendent Rainer Müller-Brandes. Die Marktkirche ist ab 13 Uhr geöffnet, dann können sich die Obdachlosen Wasser abholen, solange der Vorrat reicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.06.2021 | 13:30 Uhr