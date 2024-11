Stand: 29.11.2024 08:24 Uhr Hannover: Marktkirche bittet zur Andacht untem Sternenhimmel

In der Marktkirche in Hannover leuchten ab kommendem Montag wieder bunte Sterne: Auch in diesem Jahr wird während des Weihnachtsmarktes ein Sternenhimmel ins Gewölbe der Kirche projiziert. Wie der Kirchenkreis Hannover mitteilte, gibt es dazu viermal in der Woche Andachten mit prominenten Gästen. Eingeladen seien unter anderem Landtags-Vizepräsidentin des niedersächsischen Landtages Meta Janssen-Kucz (Grüne), der Chefredakteur des NDR Hannover, Thorsten Hapke und Regisseurin Franziska Stünkel. Alle Rednerinnen und Redner sprechen zu adventlichen Bibeltexten und werden dabei musikalisch begleitet. Die Marktkirche bietet die Andachten unter dem Sternenhimmel seit 2004 an.

