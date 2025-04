Tödlicher Messerangriff in Sarstedt: Heute Urteil erwartet Stand: 29.04.2025 06:11 Uhr Am Landgericht Hildesheim wird heute das Urteil im Prozess um eine tödliche Messerattacke in Sarstedt erwartet. Ein 35-jähriger Asylsuchender ist wegen Totschlags angeklagt.

Der Mann soll laut Anklage einen 61 Jahre alten Betreiber einer Geflüchtetenunterkunft am Bahnhof in Sarstedt Anfang September 2024 bei einem Streit mit einem Messer tödlich verletzt haben. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte ein Geständnis abgelegt: Er sei verantwortlich für den Tod des Mannes und übernehme die Verantwortung. Er habe den 61-Jährigen aber nicht töten wollen, hatte der 35-Jährige durch seinen Verteidiger vor dem Hildesheimer Landgericht erklären lassen.

35-Jähriger klagte vor Verwaltungsgericht gegen Abschiebung

Laut Anklage soll der damals ausreisepflichtige Angeklagte den Betreiber erst gestoßen und ihm dann ein Messer in die Brust gerammt haben. Der 61-Jährige verlor binnen Minuten das Bewusstsein und starb noch am Tatort. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Unter anderem deshalb, weil der mutmaßliche Täter seit mehr als zwei Jahren in den Irak abgeschoben werden sollte. Er hatte vor dem Verwaltungsgericht Hannover dagegen klagt und wurde seit 2022 geduldet. Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer zwölf Jahre Haft für den Angeklagten - sein Verteidiger sechs Jahre und drei Monate.

