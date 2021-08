Stand: 31.08.2021 16:18 Uhr Hannover-Linden: Pkw fährt beim Überholen gegen Radfahrerin

Bei einem Unfall sind am Dienstagvormittag in Hannover-Linden ein Autofahrer und eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei erfasste der 66 Jahre alte Mann die Radfahrerin mit seinem Wagen, als er versuchte, sie zu überholen. Die 50 Jahre alte Frau stürzte, der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es rammte ein Verkehrszeichen, an dem Fahrräder angeschlossen waren. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Auto auf die Seite. Beide Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit rund 5.000 Euro.

