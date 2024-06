Hannover: Kinder und Jugendliche bei Stadtbahn-Unfall verletzt Stand: 10.06.2024 15:10 Uhr Im Bahnhof Messe/Ost in Hannover sind am Montag zwei Stadtbahnen kollidiert. Dabei wurden laut Feuerwehr mindestens 10 Menschen verletzt - darunter viele Kinder und Jugendliche, die zur Ideenexpo wollten.

Eine nur mit dem Fahrer besetzte Stadtbahn sei am Mittag auf eine bereits wartende Bahn aufgefahren, teilte Feuerwehrsprecher Martin Trang dem NDR Niedersachsen mit. Darin befanden sich demnach überwiegend Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. Durch den Aufprall seien sie herumgeschleudert worden, so Trang. "Wir haben hier überwiegend Schürfungen, Prellungen, Platzwunden, aber auch, so wie es jetzt aussieht, vereinzelt Knochenbrüche zu verzeichnen." Der Fahrer der leeren Stadtbahn wurde den Angaben zufolge eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden.

Unfallursache noch unklar

Wie genau es zu dem Zusammenstoß der beiden Bahnen kommen konnte, ist unklar. Laut der hannoverschen Verkehrsgesellschaft Üstra kommt es auf der Strecke der Linie 6 zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen. Vor Ort waren Dutzende Rettungswagen und Notärzte im Einsatz.

