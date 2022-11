Hannover: Kind übernimmt Steuer und verhindert Unfall Stand: 10.11.2022 17:07 Uhr Durch sein beherztes Eingreifen hat ein zehnjähriger Junge womöglich einen schweren Verkehrsunfall in Hannover verhindert. Er übernahm bei hohem Tempo das Lenkrad und brachte den Wagen zum Stehen.

Der Junge war als Beifahrer mit seinem 66 Jahre alten Großonkel auf dem Messeschnellweg unterwegs. Der Großonkel verlor während der Fahrt krankheitsbedingt das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde der Wagen unkontrolliert immer schneller und beschleunigte bis auf Tempo 150. Der Junge griff nach dem Steuer und versuchte, das Auto zu lenken.

Lkw-Fahrer begleitet Auto auf dem Messeschnellweg in Hannover

Der Zehnjährige schaffte es, das Auto auf der Straße zu halten. Wegen der Geschwindigkeit fuhr er aber über beide Fahrspuren und den Seitenstreifen. Schließlich konnte er das Auto in eine Ausfahrt lenken. Unterstützung kam von einem 44 Jahre alten Lastwagenfahrer: Der beobachtete die auffällige Fahrweise, wegen der er selbst stark bremsen musste. Er steuerte seinen Lkw dann neben das Auto, damit dieses nicht wieder auf die Straße geriet. In der Ausfahrt umfuhr der Junge Leitpfosten und einen Betonsockel, dann blieb das Auto an einer Böschung stehen.

Junge kommt mit leichten Verletzungen davon

Ersthelfer, darunter der Lkw-Fahrer, holten das Kind und seinen Großonkel aus dem Auto. Der 66-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebt er laut Polizei nicht mehr. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Das Kind wurde leicht verletzt seiner Mutter übergeben.

