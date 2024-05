Stand: 22.05.2024 12:34 Uhr Griff in die Kasse: Apotheker in Hildesheim ertappt Einbrecher

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in eine Apotheke in Hildesheim eingebrochen und vom Apotheker auf frischer Tat ertappt worden. Dieser hatte Notdienst und hörte im Bereitschaftsraum, wie jemand eine Glastür einschlug, so die Polizei. Als der Apotheker daraufhin in den Verkaufsraum ging, sah er, wie der Täter in die Kasse griff. Der Einbrecher nahm eine noch unbekannte Summe Bargeld mit und flüchtete. Laut Polizei war der Täter etwa 1,75 Zentimeter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Hoodie, eine Jeans und weiße Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

