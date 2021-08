Hannover: Große Geschichts-Momente im Playmobil-Format Stand: 05.08.2021 17:03 Uhr Am Freitag eröffnet in der Ernst-August-Galerie eine Ausstellung, die historische Momente in Miniatur zeigt. Tausende Playmobil-Figuren sind dabei die Hauptdarsteller.

Verantwortlich dafür ist Geschichtslehrer Robert Packeiser. Er hat die Figuren in sogenannten Dioramen, also großen Schaukästen, arrangiert. Zum Beispiel ist der Berliner Mauerfall zu sehen. Außerdem die Ankunft der bunten Nanas, die Figuren der Künstlerin Niki de Saint Phalle, in Hannover. Packeiser stelle "bekannte Szenen und Bilder des kollektiven Gedächtnisses, wie Gemälde oder Fotografien, nach", so Hannover Marketing.

Stadt der Zukunft ist Thema

Die Ausstellung im Keller des Einkaufszentrums neben dem Hauptbahnhof sei die erste, der neu gegründeten gemeinnützige Gesellschaft Bildung und Spiel (BuS). Einen Fokus legt die Miniatur-Welt auch auf die Stadt der Zukunft - mit erneuerbarer Energieversorgung, autofreier Stadt und viel Grün.

