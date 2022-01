Stand: 09.01.2022 15:40 Uhr Hannover: Gesuchter Sexualstraftäter in ICE aufgegriffen

In Hannover ist ein gesuchter Sexualstraftäter in Gewahrsam genommen worden. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, war er bereits am Freitag ohne Ticket in einem ICE zwischen Hamburg und Hannover angetroffen worden. Bei der Kontrolle der Personalien des 19-Jährigen stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Mann um einen gesuchten Sexualstraftäter handelte, der während einer Bewährungsstrafe Anfang 2021 untergetaucht war. Sie erließen einen sogenannten Sicherungshaftbefehl. Das Amtsgericht Augsburg hatte den Mann wegen sexueller Nötigung verurteilt. Der 19-Jährige war zuvor bereits unter anderem wegen Körperverletzung und Brandstiftung auffällig geworden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.01.2022 | 06:30 Uhr