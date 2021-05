Stand: 14.05.2021 08:52 Uhr Hannover: Gegenstände in Backwaren entdeckt

Ein Unbekannter hat in einem Lebensmittelwerk in Hannover offenbar über einen längeren Zeitraum Metallstücke, Klebereste und Holzsplitter in Backwaren platziert. Die Taten fielen einem Mitarbeiter auf, der daraufhin die Polizei informierte. Nach ersten Erkenntnissen soll durch die gefährlichen Gegenstände niemand verletzt worden sein. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.05.2021 | 06:30 Uhr