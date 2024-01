Hannover: Frau in Parkhaus wurde von Auto angefahren Stand: 26.01.2024 12:49 Uhr Am 18. Januar hatten Passanten in einem Parkhaus in Hannover eine verletzte Frau gefunden. Sie starb in einer Klinik. Jetzt ist klar: Die tödlichen Verletzungen der 68-Jährigen stammen von einem Auto.

Die Obduktion des Leichnams habe ergeben, dass ein Fahrzeug die Frau aus Seelze erfasst und mitgeschleift hat. Im Fokus stehe ein 84 Jahre alter Mann, teilte die Polizei Hannover am Freitag mit. Beamte hatten den Mann noch in dem Parkhaus in der Innenstadt angetroffen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Zunächst war unklar, ob sich die Frau ihre schweren Kopfverletzungen bei einem Sturz zugezogen hatte und erst danach in Kontakt mit dem Auto gekommen war.

68-Jährige stirbt in Klinik

Der Unfall hatte sich in der Mittagszeit in der dritten Etage des Parkhauses in unmittelbarer Nähe zur Markthalle ereignet. Zeugen alarmierten die Feuerwehr und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzt reanimierte die Frau zunächst. Sie starb später in einem Krankenhaus.

Polizei sichtet Bildmaterial von Ein- und Ausfahrt

Die Polizei war mit zwei Teams angerückt und hatte Spuren gesichert. Die Beamten hatten alle Fahrzeuge überprüft, die das Parkhaus an der Röselerstraße verließen. Die Ermittler vernahmen zahlreiche Zeugen und sichteten Bildmaterial von der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses.

