Stand: 04.04.2025 08:00 Uhr Hannover: Erste "Technothek" in Niedersachsen eröffnet

In der zentralen Stadtbibliothek in Hannover hat am Freitag die erste sogenannte Technothek in Niedersachsen eröffnet. Nach Angaben der Stadt Hannover können Gäste dort Technik-Geräte wie etwa eine VR-Brille oder einen 3D-Drucker ausprobieren. Es gibt den Angaben zufolge auch eine Gamingstation, einen Roboter sowie Bau- und Experimentierkästen. Kinder und Jugendliche sollen durch das neue Angebot leichter und spielerisch einen Zugang zu Technik finden, so die Stadt. Die Eröffnung findet im Rahmen der Nacht der Bibliotheken statt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover