Stand: 11.09.2024 15:03 Uhr Technothek in der Wismarer Stadtbibliothek eröffnet

In der Wismarer Stadtbibliothek ist am Mittwoch eine Technothek eröffnet worden. Mit ihr sollen Kinder für Ingenieurberufe begeistert werden. Zur Eröffnung kamen eine zweite und eine achte Klasse. Sie durften als Erste die neuen Experimentier- und Konstruktionsbausätze und auch die Robotertechnik austesten. Zu finden sind diese ab sofort zwischen den Bücherregalen der Bibliothek. Angeschafft wurden die Materialien durch den Verein Deutscher Ingenieure. Mit ihnen soll dem Fachkräftemangel in der Ingenieursbranche schon im Kindesalter entgegen gewirkt werden. Mit der Technothek in Wismar gibt es laut Verein nun sieben dieser Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. 17 sollen es den Angaben nach werden - in Hagenow soll die nächste entstehen. 180.000 Euro für das Projekt kommen vom Bund, 80.000 Euro vom Verein und 30.000 vom Land.

Weitere Informationen Schweriner Stadtbibliothek bekommt Technothek Technik-Bausätze und Technik-Spielzeug soll bei Jugendlichen das Interesse für die Naturwissenschaften wecken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg