Stand: 19.06.2024 19:06 Uhr Schweriner Stadtbibliothek bekommt Technothek

In der Schweriner Stadtbibliothek ist eine sogenannte Technothek eingeweiht worden. Es gibt dort Technik-Bausätze, Mikroskope und Technik-Spielzeug zum Ausleihen oder um es vor Ort zu nutzen. Die Ausstattung für alle 17 geplanten Technotheken in Mecklenburg-Vorpommern kostet etwa 180.000 Euro. Mehr als die Hälfte davon hat der Bund dazugegeben, den Rest zahlt der Verein Deutscher Ingenieure. Die erste Technothek in Mecklenburg-Vorpommern wurde 2019 in Güstrow eingerichtet. Nach Angaben des Bildungsministeriums sollen in den kommenden Monaten 13 weitere eröffnet werden.

