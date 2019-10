Stand: 11.10.2019 14:45 Uhr

Hannover: Bahnbrücke fertig, Straße weiter dicht

Die erneuerte Bahnbrücke über die Königstraße in Hannover ist am Freitag offiziell wieder in Betrieb genommen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Direkt am Hauptbahnhof hatten Bauarbeiter mehr als eineinhalb Jahre das fast 140 Jahre alte Bauwerk weitgehend bei laufendem Betrieb ausgetauscht. Zur offiziellen Fertigstellung des Bauwerks kamen Bahn-Vorstand Ronald Pofalla und Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, nach Hannover. Pofalla kündigte an, die Bahn wolle in den kommenden zehn Jahren bundesweit rund 2.000 Eisenbahnbrücken erneuern.

Zeitraffer: Neue Brücke am Hauptbahnhof Hannover 08.04.2019 12:15 Uhr Eine knapp 140 Jahre alte Brücke am Hauptbahnhof Hannover muss erneuert werden. Das Zeitraffer-Video zeigt, wie das neue Brücken-Element in seine Position geschoben wird.







9.000 Brücken sind älter als 100 Jahre

Die Brücke in Hannover ist die 875., die die Bahn seit 2015 saniert hat, bis Ende 2019 soll die Marke von 900 erreicht sein. Drei Milliarden Euro hat die Bahn dafür nach eigenen Angaben ausgegeben. Dass gerade Brücken vermehrt zu einem Thema für die Bahn werden, liegt daran, dass diese zu einem großen Teil aus der Gründungsphase der Bahn stammen und nun mit mehr als 100 Jahren Nutzungsdauer erschöpft sind. Das Unternehmen betreut etwa 25.000 Eisenbahnbrücken, mehr als 9.000 davon sind älter als 100 Jahre.

Kein Aufatmen für Autofahrer

Während der Bahnverkehr schon lange wieder über die Brücke läuft, müssen sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer im Innenstadtbereich noch gedulden: Die Königstraße bleibt noch bis zum Frühjahr gesperrt. Restarbeiten haben sich hinausgezögert.

