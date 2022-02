Stand: 08.02.2022 19:55 Uhr Hannover: Autofahrer stirbt bei Unfall auf A7

Am Dienstag ist ein Mann bei einem Unfall auf der Autobahn 7 in Höhe der Raststätte Wülferode bei Hannover ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr war er mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto unter den Lkw geschoben und zerstört. Die Identität des Toten konnte zunächst nicht geklärt werden. Während der Bergungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Hamburg bis in den Abend gesperrt. Die Feuerwehr Hannover und der Rettungsdienst waren mit rund 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.

VIDEO: Tödlicher Unfall auf der A7 bei Hannover (1 Min)

