Stand: 04.04.2023 10:27 Uhr Hannover: Auto bleibt in frisch gegossenem Beton stecken

Am Montagmittag ist ein Autofahrer in Bischofshol in Hannover in frisch gegossenen Beton gefahren und darin stecken geblieben. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Demnach hatte die Verkehrsgesellschaft Üstra am Wochenende in Höhe des Kinderkrankenhauses auf der Bult die Gleise erneuert und dort auch Beton gegossen. Wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen bestätigte, war der Autofahrer am Montag für einen Moment unaufmerksam, sodass er in der Baustelle den geänderten Fahrbahnverlauf nicht wahrnahm. Er fuhr in den frischen Beton und blieb mit seinem Auto darin stecken. Wie die Üstra auf Twitter schrieb, konnte die Linie 6 aufgrund des Vorfalls am Mittag nur zwischen Messe/Ost und der Tierärztlichen Hochschule sowie zwischen Freundallee und Nordhafen fahren. Mittlerweile wurde das Auto abgeschleppt und die Strecke konnte wieder freigegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2023 | 06:30 Uhr