Hannover: Arbeiter müssen auf Baustelle übernachten

Das frühere Maritim Grand Hotel Hannover ist derzeit eine große Baustelle. Nachdem der Hotelbetrieb 2014 eingestellt und das Haus zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden ist, wird es nun saniert: Das Gebäude ist mit Schadstoffen verseucht. Es muss entkernt werden. Doch auf der Baustelle herrschen mangelhafte hygienische Umstände. 50 Arbeiter - vor allem aus Bulgarien - haben bis Dienstag dort nicht nur gearbeitet, sondern auch übernachten müssen - ohne Toiletten und fließendes Wasser.

Nicht ausreichend Toiletten und Wasser

Nach Angaben des Gewerbeaufsichtsamtes gab es für die Bauarbeiter dort aber weder ausreichend sanitäre Anlagen noch Trinkwasseranschlüsse, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Übernachten in den Räumen wurde mit sofortiger Wirkung verboten. Grundsätzlich sei es aber nicht unüblich, dass Arbeiter auf Baustellen übernachteten, allerdings eher in aufgestellten Containern, so die Behörde.

Erneute Kontrollen am Mittwoch

Die Vertreter des Gewerbeaufsichtsamtes beklagten zudem fehlende Ansprechpartner vor Ort. Es sei kein Bauleiter vor Ort gewesen, der ausreichend deutsch gesprochen habe, so Behördenchef Bernd Reese. Deshalb werde es am Mittwoch eine weitere Kontrolle auf der Baustelle geben. Dabei stünden die Arbeiten an sich sowie der Arbeitsschutz im Mittelpunkt.

Nachbarn waren auf Baustelle aufmerksam geworden

Die Behörden waren nach Hinweisen von Mitarbeitern aus umliegenden Büros auf die Mängel auf der Baustelle aufmerksam geworden. Sie hatten sich darüber gewundert, dass die Arbeiter in dem maroden Gebäude übernachten mussten.

