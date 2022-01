Hannover: 17-Jähriger steht unter Islamismus-Verdacht Stand: 31.01.2022 14:34 Uhr Polizisten haben am Sonnabend einen 17 Jahre alten Mann im Hauptbahnhof Hannover festgenommen. Er steht im Verdacht, einen islamistischen Anschlag erwogen zu haben.

Der 17-Jährige soll sich "durch andere in Fertigkeiten zur Begehung eines islamistisch motivierten Anschlags" unterwiesen lassen haben, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf gegenüber dem NDR in Niedersachsen schriftlich mitteilte. Eine konkrete Vorbereitung auf eine Tat soll es aber nicht gegeben haben. Aktuell befindet sich der 17-Jährige in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Generalstaatsanwaltschaft werden derzeit dessen Mobiltelefon und Computer ausgewertet.

Zug bei Wunstorf auf Sprengstoff durchsucht

Der Staatsschutz in Köln war am Sonnabend durch Informationen aus dem privaten Umfeld des 17-Jährigen von einer möglichen Gefährdungslage in Hannover ausgegangen. Um 17 Uhr hatten Fahnder den Verdächtigen am Hauptbahnhof aufgespürt. Weil der 17-Jährige sich kurz zuvor in einer Toilette in einem Intercity aufgehalten hatte, stoppten Beamte den Zug nahe Wunstorf und durchsuchten ihn mit Spürhunden auf Sprengstoff. Der Zug mit rund 100 Passagieren an Bord konnte seine Fahrt nach einer Stunde fortsetzen.

