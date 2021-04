Stand: 25.04.2021 09:25 Uhr Hannover: 100 Menschen protestieren gegen Ausgangssperre

Rund 100 Menschen haben am Samstagabend in Hannover gegen die Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie protestiert. Nach Angaben der Polizei zogen die Teilnehmenden ab 21.30 Uhr mit Plakaten durch die Stadt. Die Demonstration sei ordnungsgemäß angemeldet worden und friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher. Wegen der hohen Sieben-Tage-Inzidenz gilt auch in Hannover zwischen 22 Uhr und 5 Uhr eine Ausgangssperre.

