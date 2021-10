Stand: 08.10.2021 10:20 Uhr Hameln: Wohnungsbrand wegen explodiertem Handy-Akku?

Ein explodierter Handy-Akku hat möglicherweise einen Brand in der Stadt im Weserbergland ausgelöst. Das vermutet die Polizei. Der Brand war in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hameln ausgebrochen. Die beiden Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.10.2021 | 09:30 Uhr