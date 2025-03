Stand: 31.03.2025 09:39 Uhr Hameln: Weserdeich in Tündern gilt nicht mehr als sicher

Der Weserdeich im Hamelner Ortsteil Tündern ist nicht mehr sicher. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, teilte die Stadt mit. Die Standsicherheit sei nicht mehr gewährleistet, Fachleute hätten Mängel im Baugrund festgestellt. Drei Lösungen haben die Experten den Angaben zufolge erarbeitet. Zwei davon sehen demnach einen Neubau vor. In einer dritten Option könnte der vorhandene Deich mit Spundwänden versehen werden, so die Stadt. Welche Variante letztlich umgesetzt werde, entscheide der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Es sei mit Kosten in Millionenhöhe zu rechnen. Wann die Arbeiten beginnen können, ist laut Stadt noch unklar. Ein normales Hochwasser stelle momentan noch keine Gefahr dar, heißt es.

