Stand: 02.12.2024 13:23 Uhr Halle im Neuen Rathaus Hannover wird wieder freigegeben

Die Halle des Neuen Rathauses in Hannover soll voraussichtlich am Freitag wieder freigegeben werden. Seit Mitte Juni war sie vorsorglich gesperrt, weil kleine Steinchen von der Decke fielen. Nach Angaben der Stadt wurde nun ein Netz an der Decke angebracht, das die herabfallenden Steine auffangen soll. Bei dem Netz handelt es sich demnach um eine Sonderproduktion aus Kunststoff. Die Kosten belaufen sich momentan auf 45.000 Euro, hieß es. Langfristig plant die Stadt, die Decke komplett zu sanieren.

