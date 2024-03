Großeinsatz in Nienburg: Polizistin angeschossen, Angreifer getötet Stand: 30.03.2024 14:37 Uhr In Nienburg (Weser) sind am Samstag bei einem Polizeieinsatz Schüsse gefallen. Ein mit einem Messer bewaffneter 46 Jahre alter Mann wurde getötet, eine Polizistin schwer verletzt.

Die Beamtin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Sie sei außer Lebensgefahr, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ob die Verletzung durch Schüsse oder Messerstiche erfolgten, teilte die Polizei nicht mit. Zuvor hatte eine Sprecherin gegenüber dem NDR Niedersachsen gesagt, dass die Beamtin eine Schussverletzung erlitten hatte.

Polizei Verden: Mann bedrohte Freundin mit Messer

Laut Polizeisprecherin hat es zuvor eine "Bedrohungslage" gegeben. Der 46-Jährige hatte demnach gegen 10 Uhr seine Freundin mit einem Messer bedroht. Diese habe fliehen können und die Polizei alarmiert, so die Sprecherin. In der Folge sei es zu einem länger andauernden Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nienburg gekommen. Der Mann habe nicht auf die Aufforderungen der Beamten reagiert und diese schließlich mit einem Messer angegriffen. Daraufhin seien mehrere Schüsse abgegeben worden, wodurch der 46-Jährige getötet wurde. Auch ein Polizeidiensthund wurde bei dem Einsatz am Samstagvormittag schwer verletzt. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz die Ermittlungen übernommen, hieß es.

46-Jähriger soll kürzlich Bundespolizisten verletzt haben

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Nach Informationen der Zeitung "Die Harke" soll der 46-Jährige in Nienburg wohnen und als polizeibekannt gelten. Der Mann soll demnach erst am Donnerstag in Hamburg einen Bundespolizisten angegriffen und verletzt haben.

