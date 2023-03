Stand: 02.03.2023 08:48 Uhr Große Freude: Berberlöwen-Drillinge im Zoo Hannover geboren

Im Zoo Hannover hat eine seltene Berberlöwin drei Löwenbabys bekommen. Die fünf Jahre alte Löwen-Mutter "Zara" hat vergangene Woche Drillinge geworfen, deren Geschlechter noch nicht bekannt sind, teilt der Zoo Hannover mit. "Zara wirkt sehr entspannt und kümmert sich richtig gut um die drei", sagt Zookurator Robin Walb. Mit etwa sechs Wochen werden die kleinen Löwen geimpft, danach dürfen sie den Löwencanyon am Sambesi erkunden. In freier Wildbahn gelten die Berberlöwen seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts als ausgestorben. Sie seien vom Menschen ausgerottet worden und hätten nur in Zoos überlebt. Seit 2010 gibt es Berberlöwen auch im Zoo in Hannover.

