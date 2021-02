Stand: 07.02.2021 08:07 Uhr Großbrand in Langenhagen: Gewerbehalle brennt nieder

Ein Brand in einem Gewerbekomplex in Langenhagen (Region Hannover) hat am Sonnabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Feuerwehr brach das Feuer am Morgen in einer Lagerhalle aus. Die Flammen griffen auf das Dach und das angrenzende Bürogebäude über. Dieses sei durch das Feuer vollständig zerstört worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehr als 80 Kräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar.

VIDEO: Feuer zerstört Bürogebäude in Langenhagen (1 Min)

