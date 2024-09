Stand: 06.09.2024 08:35 Uhr Großalarm in Emmerthal: Fünf Menschen bei Feuer verletzt

In Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat ein Feuer in der Nacht zu Freitag für einen Großeinsatz gesorgt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brach der Brand im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Heizungsanlage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die sechs Bewohner des Gebäudes konnten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten. Fünf von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Haus ist momentan nicht bewohnbar. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2024 | 06:30 Uhr