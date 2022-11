Stand: 01.11.2022 15:26 Uhr Grant Hendrik Tonne ist neuer SPD-Fraktionsvorsitzender

Niedersachsens bisheriger Kultusminister Grant Hendrik Tonne übernimmt die Führung der SPD-Landtagsfraktion. Er sei am Dienstag in Hannover einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden, teilte die Fraktion mit. Das Kultusministerium sei auf ein Thema beschränkt, sagte der 46-Jährige. Jetzt gehe es für ihn darum, die gesamte politische Themenbreite abzudecken: "Von der Arbeitsintensität wird das nicht anders sein." Tonne tritt die Nachfolge von Johanne Modder an. Sie hatte dieses Amt seit 2013 inne und bereits vor Monaten ihren Rückzug aus der Landespolitik angekündigt. Bis Julia Willie Hamburg (Grüne) im neuen rot-grünen Kabinett Kultusministerin wird, leitet für sieben Tage übergangsweise Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) das Kultus-Ressort, wie Ministerpräsident Weil am Dienstag sagte.

