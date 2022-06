Getötetes Paar bei Neustadt: Polizei fahndet nach Sohn Stand: 03.06.2022 17:30 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaars aus Hagen bei Neustadt (Region Hannover) verdächtigen die Ermittler den verschwundenen Sohn der Frau. Mithilfe von zwei Fotos fahnden sie nach dem 27-Jährigen.

Der junge Mann soll seine 53-jährige Mutter und deren 59-jährigen Ehemann mit Messerstichen getötet und anschließend die Flucht ergriffen haben, wie die Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag mitteilte. Vermutlich habe er die Tat am oder nach dem 20. Mai begangen. Ein Motiv ist demnach bislang nicht bekannt.

Verdächtiger ist vermutlich bewaffnet

Der Gesuchte ist den Behörden zufolge etwa 1,90 Meter groß und schlank. Auffällig sei sein schlaksiges Auftreten und abgezehrtes Aussehen. Wie er zurzeit gekleidet sei, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige bewaffnet ist - wer ihn sieht, solle ihn keinesfalls ansprechen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 109-55 55 entgegen.

Opfer nach mehreren Messerstichen verblutet

Am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft Hannover das Obduktionsergebnis der Getöteten bekannt gegeben. Demnach sind beide Opfer nach einer Vielzahl von Messerstichen verblutet. Beamte hatten die Leichen am Montag in dem abgelegenen Haus in der Feldmark bei Hagen entdeckt, nachdem Angehörige des Ehepaars aus Sorge die Polizei alarmiert hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.06.2022 | 08:00 Uhr