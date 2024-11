Gesunde Ernährung: Land will Schulmensen zu Lernorten machen Stand: 07.11.2024 15:44 Uhr Die niedersächsische Landesregierung will Kindern und Senioren in Kitas, Schulen und Seniorenheimen gesündere Ernährung ermöglichen. Dazu hat sie am Donnerstag einen Antrag im Landtag eingebracht.

In dem Antrag fordert Rot-Grün, Schulmensen zu Lernorten weiterzuentwickeln. Demnach sollen Modellprojekte initiiert werden, die sich an an den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren. Details bleiben unklar. Der Grünen-Abgeordnete Christian Schröder sagte: "Der Weg dorthin ist bewusst nicht klar umrissen." Laut Schröder geht es darum, Ideen nicht durch Vorgaben einzuschränken. Möglich seien etwa Kochkurse, Infoveranstaltungen oder Ausstellungen der Kinder und Jugendlichen.

Jedes siebte Kind hat Übergewicht

Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) befürwortet das Projekts, da nach ihren Aussagen die Wertschätzung für gesunde Nahrungsmittel nicht früh genug beginnen könne. Nach Angaben des niedersächsischen Agrarministeriums sind 15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen in Deutschland übergewichtig. Umgerechnet ist knapp jedes siebte Kind.

