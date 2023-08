Stand: 18.08.2023 08:06 Uhr Geplante Unterkunft für Geflüchtete: Kritik an Kommunikation

Der von der Stadt Hannover geplante Bau einer Unterkunft für Geflüchtete stößt beim Bürgerverein Kirchrode auf Kritik. Dem Verein geht es nach eigenen Angaben nicht darum, die Unterkunft im Stadtteil Kirchrode zu verhindern. Die Mitglieder fühlen sich aber von der Stadt nicht ausreichend über das Projekt informiert. In einem offenen Brief haben sie sich an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gewandt. In dem Schreiben fordern sie die Stadt Hannover auf, in einer Informationsveranstaltung Rede und Antwort zu stehen. Die Verantwortlichen im Rathaus wollen das Projekt ohnehin am 13. September im Stadtbezirksrat vorstellen. Dieser Termin ist dem Bürgerverein Kirchrode aber zu spät.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2023 | 08:30 Uhr