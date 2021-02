Stand: 18.02.2021 08:51 Uhr Geflohener Häftling fliegt wegen fehlender Maske auf

Die Weigerung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, hat für einen 33-Jährigen erhebliche Konsequenzen. Bei einer daraus resultierenden Kontrolle im Hauptbahnhof Hannover stellten Beamte der Bundespolizei fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war vor zwei Wochen aus dem offenen Vollzug geflohen. Wegen Nötigung in 17 Fällen war der 33-Jährige im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt worden. Die noch verbleibende Zeit muss er nun in der Justizvollzugsanstalt Sehnde absitzen.

