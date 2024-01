Stand: 24.01.2024 09:01 Uhr Gefäße auf Herd fangen Feuer: Restaurantküche steht in Flammen

In Lehrte (Region Hannover) ist am Dienstagabend in der Küche eines Restaurants im Ortsteil Aligse ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, standen dort mehrere Gefäße in Flammen, die sich auf einem Herd befanden. Ob es sich um Kochtöpfe handelt, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte verhinderten durch ihr Eingreifen den Angaben zufolge, dass das Feuer auf ein benachbartes Fachwerkhaus übergriff. Allerdings wurde die Küche des Restaurants durch den Brand erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandene Sachschadens sowie die Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

