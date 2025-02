Stand: 06.02.2025 20:53 Uhr Gedenkstätte beschädigt: Staatsschutz ermittelt Verdächtigen

Eine Woche nach den Sachbeschädigungen an der Gedenkstätte Ahlem in Hannover haben Ermittler des Staatsschutzes einen 25-jährigen Verdächtigen ermittelt. Der Mann steht im Verdacht, nach dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar auf der Gedenkstätte randaliert und Blumengestecke zerstört zu haben. Er soll im Zusammenhang mit politisch motivierter Kriminalität bereits polizeibekannt sein. Videoaufnahmen führten die Ermittler auf die Spur des Mannes. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch stellten die Beamten nach eigenen Angaben umfangreiche Beweismittel sicher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min