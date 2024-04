Stand: 18.04.2024 18:16 Uhr Garbsen spendiert Blumensamen für Vorgärten und Balkonkästen

Die Stadt Garbsen (Region Hannover) gibt auch in diesem Jahr wieder kostenlos Blumensamen an Haushalte ab. In den Samenpäckchen sind unter anderem Pflanzenarten wie der Kleine Wiesenkopf, Klatschmohn, Margeriten und Ringelblumen enthält. Bis zu 15 Quadratmeter können damit begrünt werden. Die Blumensamen gibt es am Dienstag, den 7. Mai, zwischen 8 und 12 Uhr und am Mittwoch, den 8. Mai, zwischen 12 und 15 Uhr beim Serviceteam Garbsen am Friedhof Planetenring. Auch beim Kalle-Tag im Kulturhaus Kalle in Havelse werden am Sonnabend, den 27. April, von 11 bis 16 Uhr die Blühmischungen verteilt - passend zum Motto des Tages: "Flower Power".

