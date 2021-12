Stand: 15.12.2021 14:14 Uhr GEW protestiert am Landtag in Hannover gegen Lehrermangel

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat vor dem Landtag in Hannover gegen den Fachkräftemangel an den Schulen demonstriert. Angesichts der Corona-Auflagen zeigten am Mittwoch Dutzende Schokoladen-Weihnachtsmänner stellvertretend für mehr Demonstrierende kleine Transparente mit Slogans wie "Mehr Fachkräfte in die Schulen" und "Weihnachtswünsche für gute Bildung". Der GEW zufolge fehlen in Niedersachsen dauerhaft rund 7.000 Lehrkräfte. "Dazu hätte es schon vor Jahren deutlich mehr Studienplätze gebraucht", sagte der kommissarische GEW-Vizelandeschef, Holger Westphal. Bei den pädagogischen, therapeutischen und technischen Fachkräften sehe es personell nicht besser aus.

