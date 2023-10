Stand: 17.10.2023 07:48 Uhr Für Hochwasserschutz: Nutrias sollen ganzjährig bejagt werden

Die Jagd auf Nutrias soll nun doch weiterhin ganzjährig möglich sein. Das teilte das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Montagabend nach einer Sitzung mit Verbänden mit. Die Mehrheit dieser Verbände sehe den Hochwasserschutz gefährdet, wenn die invasive Art nicht mehr ganzjährig bejagt werden könne. Nutrias, auch Biberratten oder Wasserratten genannt, legen ihre Bauten in Uferbereichen und Deichen an. Damit könnten sie deren Stabilität gefährden, heißt es. Die Jagd auf die Tiere sei daher aus Gründen des Küsten- und Hochwasserschutzes erforderlich, so das Landwirtschaftsministerium. Die Gesetzesanpassung soll spätestens 2024 in Kraft treten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere