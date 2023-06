Stand: 22.06.2023 09:42 Uhr Fünf neue Drohnen für die Feuerwehren in der Region Hannover

Die Region Hannover hat für ihre Feuerwehren fünf Drohnen angeschafft. Sie sollen die Kräfte bei ihren Einsätzen unterstützen. So lasse sich beispielsweise aus der Luft viel besser abschätzen, wie groß ein Flächenbrand ist, hieß es. Zudem könnten die Drohnen bei der Suche nach vermissten oder verunglückten Personen helfen. Mit Menschen in Not könne man mit ihrer Hilfe über Lautsprecher sogar sprechen, so die Verantwortlichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.06.2023 | 08:30 Uhr