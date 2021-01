Stand: 28.01.2021 11:29 Uhr Fünf Insassen ohne Maske: Polizei stoppt Auto

Wie wenig sich manche Menschen um die Corona-Regeln kümmern, das hat die Polizei gleich mehrfach im Landkreis Bad Pyrmont bemerkt. In einem Auto auf der B1 in Aerzen fiel den Beamten ein vollbesetztes Auto auf. Sie hielten den Wagen deshalb an. Das Ergebnis: Es handelte sich um fünf junge Männer, die aus vier Haushalten leben. Keiner von ihnen trug eine Maske. Ohne Mund-Nase-Schutz hielten sich auch zwei Männer auf einer Tankstelle in Bad Pyrmont auf. Auch sie wurden dabei von der Polizei erwischt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.01.2021 | 13:30 Uhr