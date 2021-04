Stand: 21.04.2021 17:27 Uhr Frust auf dem Campingplatz: Wann können Touristen kommen?

Viele Campingplätze in der Region Hannover und im Weser-Leine-Gebiet leiden unter der derzeit unklaren Situation im Tourismus. Sie habe viele Anfragen für Himmelfahrt und Pfingsten, so Elke Renneckendorf vom Seecamp Derneburg im Landkreis Hildesheim. Es sei frustrierend, nicht zu wissen, ob dann Touristen auf den Platz dürften. Die Plätze für Dauercamper seien zwar fast alle belegt. Das decke aber längst nicht alle Kosten, so Renneckendorf. Der Nordufer-Campingplatz in Mardorf am Steinhuder Meer hält sich mit gut 300 Dauercampern über Wasser. Trotzdem sei es schwierig, sagte Betreiberin Ilona Brase. Man repariere die Anlagen und versuche, die Zeit zu nutzen. Beim Campingsplatz Hameln sieht es noch schlechter aus. Betreiber Manush Gerbeshi hat 85 Plätze - ausschließlich für Touristen und daher derzeit keine Einnahmen. Er wollte zumindest einige davon zu Dauerplätzen machen, sagte er. Das zuständige Amt habe dies jedoch nicht genehmigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2021 | 06:30 Uhr