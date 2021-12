Stand: 22.12.2021 13:03 Uhr Frost verzaubert Landschaft in der Region Hannover

Ein Hoch über Deutschland mit polarer Kaltluft beschert auch Niedersachsen frostige Temperaturen - und vorweihnachtlichen Winterzauber: In der Region Hannover zum Beispiel zeigt sich die Landschaft am Mittwoch mit Raureif und teilweise auch etwas Schnee überzogen. Die eisigen, filigranen Kristalle lassen Bäume und Felder glitzern, der Himmel in zarten Pastelltönen bildet die perfekte Kulisse. Doch das Naturschauspiel ist nur von kurzer Dauer, schon bald wird es wieder trüb: Am Donnerstag überquert ein Tiefausläufer von Südwesten her Niedersachsen und Bremen und sorgt für unbeständiges Wetter mit Regen, Sprühregen, Nebel und vereinzelt auch Glatteis. Bis zum Abend steigen die Temperaturen dann auf 1 bis 5 Grad, in der Nacht zum Freitag auf 7 bis 9 Grad. Hinzu kommt Wind, an der Küste und auf den Bergen starker und in Böen stürmischer Wind. Der Heiligabend wird überwiegend stark bewölkt, vor allem im Ostteil von Niedersachsen gibt es zeitweise etwas Regen und Sprühregen.

VIDEO: Kurz vor Weihnachten: Winterzauber in Niedersachsen (1 Min)

