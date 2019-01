Stand: 17.01.2019 21:51 Uhr

Frau bei Brand in Flüchtlingsunterkunft verletzt

In einem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover-Döhren ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher NDR.de sagte. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

Etwa 90 Bewohner wurden evakuiert

Die Feuerwehr war gegen 19 Uhr von der Brandmeldeanlage des dreistöckigen Gebäudes alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss geschlagen, so der Sprecher. Die Feuerwehr ließ das Gebäude mit seinen etwa 90 Bewohner räumen. Binnen einer halben Stunde sei der Brand gelöscht gewesen. Ein Zimmer wurde schwer beschädigt. Mit Ausnahme der Bewohner der betroffenen Wohnung konnten die anderen Asylsuchende noch am Abend wieder in ihre Unterkunft zurückkehren, sagte der Sprecher.

Der Niedersachsen News-Stream 17.01.2019 18:00 Uhr Immer aktuell: Das Video mit den neuesten Nachrichten aus Niedersachsen.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 01:13 Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. Video (01:13 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2019 | 22:00 Uhr